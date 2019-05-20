В ДТП в Рязани пострадали пять человек

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности серьёзного ДТП, произошедшего в Рязани на Солотчинском шоссе.







По данным ГИБДД, авария случилась в субботу, 18 мая, в 21.35 у дома №2 на Солотчинском шоссе. 41-летний житель Рязани, ехавший на автомобиле «Фольксваген Тигуан» со стороны Северной окружной дороги в направлении улицы Есенина, не пропустил «Ауди А5» под управлением 23-летнего жителя областного центра. После столкновения «Ауди А5» сбил стоящего на светофоре 40-летнего пешехода.

С места происшествия в больницу доставили водителей, пешехода, а также 35-летнюю пассажирку «Фольксвагена» и 22-летнего пассажира «Ауди».

По факту аварии проводится проверка.