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Происшествия Рязань 17 мая 2019 10:14 | Просмотров:

В ДТП в Касимовском районе пострадал водитель скутера

В четверг, 16 мая, в результате ДТП в Касимосвском районе пострадал водитель скутера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на 28-м километре автодороги «Касимов-Дмитриево». В 10.40 утра скутер «Ирбис» под управлением 65-летнего рязанца при повороте налево столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», который двигался в противоположном направлении. За рулём отечественного автомобиля находилась 46-летняя местная жительница.

В результате ДТП водитель скутера получил травмы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Оказалось, что 65-летний потерпевший управлял транспортным средством без водительских прав и ездил без мотошлема.

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