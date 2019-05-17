В ДТП в Касимовском районе пострадал водитель скутера

В четверг, 16 мая, в результате ДТП в Касимосвском районе пострадал водитель скутера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на 28-м километре автодороги «Касимов-Дмитриево». В 10.40 утра скутер «Ирбис» под управлением 65-летнего рязанца при повороте налево столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», который двигался в противоположном направлении. За рулём отечественного автомобиля находилась 46-летняя местная жительница.

В результате ДТП водитель скутера получил травмы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Оказалось, что 65-летний потерпевший управлял транспортным средством без водительских прав и ездил без мотошлема.