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Происшествия Рязань 30 мая 2019 12:22 | Просмотров:

В ДТП под Рязанью пострадали три человека




После аварии под Рязанью помощь медиков потребовалась двум водителям и пассажирке. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в среду, 29 мая, в 12 часов на 284-м километре автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань в рязанском районе. Автомобиль «Мицубиси Паджеро» под управлением 60-летнего жителя Рязани, ехавший в сторону Михайлова, совершил боковое столкновение с автомобилем «Ауди Q7», за рулём которого находился 39-летний водитель из Рязани.

Помощь врачей после столкновения потребовалась водителям и 55-летней пассажирке «Мицубиси Паджеро».

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