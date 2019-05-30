В ДТП под Рязанью пострадали три человека







После аварии под Рязанью помощь медиков потребовалась двум водителям и пассажирке. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в среду, 29 мая, в 12 часов на 284-м километре автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань в рязанском районе. Автомобиль «Мицубиси Паджеро» под управлением 60-летнего жителя Рязани, ехавший в сторону Михайлова, совершил боковое столкновение с автомобилем «Ауди Q7», за рулём которого находился 39-летний водитель из Рязани.

Помощь врачей после столкновения потребовалась водителям и 55-летней пассажирке «Мицубиси Паджеро».