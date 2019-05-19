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Происшествия Рязань 19 мая 2019 20:04 | Просмотров:

Стали известны подробности субботнего ДТП в Спасском районе

Сотрудники пресс-службы УМВД РФ по Рязанской области сообщили подробности ДТП, которое случилось 18 мая в Спасском районе региона. Авария произошла на 246-ом километре федеральной трассы М5-«Урал».

Около 17:15 там столкнулись корейский седан Kia Cerato, за рулем которого был 33-летний житель Рязани, и французский кроссовер Renault Duster, которым управлял 51-летний горожанин.

В ходе ДТП травмированными оказались водитель паркетника и 46-летняя женщина-пассажирка этого авто. Их срочно доставили в медучреждение. Кроме того, травмы получил и водитель «корейца».

Фото: УМВД РФ по Рязанской области

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