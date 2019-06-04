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Происшествия Рязань 4 июня 2019 16:09 | Просмотров:

Современные технологии помогли касимовским полицейским раскрыть кражу




В городе Касимове задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в краже сотового телефона у 20-летнего местного жителя. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Ночью молодой человек выпивал в одном из кафе, а утром заметил пропажу смартфона. В полицию он обратился, так как сомневался, что мог потерять гаджет. Работники кафе подтвердили, что парень выпил достаточно много и легко мог стать жертвой вора.

Пострадавший и полицейские решили проверить, не пользуется ли кто пропавшим телефоном и подключили опцию, которая транслирует все видеофайлы и фотографии, созданные этим аппаратом в индивидуальное интернет-хранилище, называемое «облаком». Такую возможность владелец подключил, зарегистрировав покупку на официальном сайте производителя.

Через некоторое время в облаке появились фотографии и видео, в том числе и селфи. По ним оперативники вычислили 19-летнего местного жителя, который имеет судимость за преступление против личности. Парень задержан, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Виновному может грозить до 5 лет лишения свободы.

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