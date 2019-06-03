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Происшествия Рязань 3 июня 2019 15:47 | Просмотров:

СМИ сообщило о задержании силовиками начальника одного из управлений администрации Рязани




Утром в понедельник, 3 июня, силовики провели обыск в квартире и на рабочем месте начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалёва. Об этом сообщает сайт рязанского бюро «Новой газеты».

По данным СМИ, следственные действия проводили сотрудники Следственного комитета, приехавшие из Москвы.

По данным «Новой газеты», действия силовиков проводятся в рамках поручения, данного президентом России Владимиром Путиным. Напомним, рязанская журналистка рассказала главе государству о «площадке-призраке» в Лесопарке. Практически сразу ситуацию с площадкой прокомментировали в администрации Рязани, но, судя по всему, проверка СК РФ продолжается.

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