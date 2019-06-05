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Происшествия Рязань 5 июня 2019 10:20 | Просмотров:

Следственный комитет предъявил обвинения по делу о «площадке-призраке» в Рязани




По делу о «площадке-призраке» предъявлено обвинение начальнику управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорю Ковалёву. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным СМИ, Ковалёва обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие просит отправить его на 2 месяца под домашний арест. Также следователи просят арестовать генерального директора ООО «Уютный дом 62» Михаила Пузанова. Именно эта фирма по контракту должна была построить детскую площадку в Лесопарке в Рязани.

Напомним, тему «площадки-призрака» на медиафоруме ОНФ подняла рязанская журналистка, после чего Владимир Путин поручил разобраться в этом вопросе. В администрации Рязани сообщили, что площадка построена, правда, часть её перенесли в парк у Рязанского кремля, часть должны были установить в Солотче. Сумма работ по государственному контракту составила почти 5 миллионов рублей.

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