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Происшествия Рязань 6 июня 2019 15:37 | Просмотров:

Следователи просят рязанцев помочь в поисках пропавшего мужчины




Следователи просят рязанцев помочь установить местонахождение 63-летнего Виталия Александровича Мамлычева. Информация об этом появилась на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Мужчина живёт в посёлке Елатьма Касимовского района. Утром 19 апреля 2019 года они приехал в Касимов, после чего о его судьбе ничего не известно.

Всех, кто может что-либо сообщить о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).

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