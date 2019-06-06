Следователи просят рязанцев помочь в поисках пропавшего мужчины







Следователи просят рязанцев помочь установить местонахождение 63-летнего Виталия Александровича Мамлычева. Информация об этом появилась на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Мужчина живёт в посёлке Елатьма Касимовского района. Утром 19 апреля 2019 года они приехал в Касимов, после чего о его судьбе ничего не известно.

Всех, кто может что-либо сообщить о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).