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Происшествия Рязань 3 июня 2019 16:03 | Просмотров:

Сасовского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов



В Сасовском районе возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в сентябре 2018 года предприниматель выполнил для юрлица строительно-монтажные работы стоимостью более 6 миллионов рублей. В налоговую декларацию эти деньги предприниматель не внёс, в результате чего не заплатил более 900 тысяч рублей налогов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления УЭБиПК УМВД России. Сейчас его расследование продолжается, принимаются меры для возвращения денег в бюджет РФ.

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