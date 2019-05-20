Рязанцу грозит пожизненный срок за торговлю наркотиками

В Рязани сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину – его подозревают в организации подпольного магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Рязанец был задержан с поличным во время установки так называемых закладок. В общей сложности у него было обнаружено и изъято более 3,5 килограммов наркотиков. Среди изъятого – 1000 таблеток экстази, 966 граммов амфетамина, 916 граммов производного N-метилэфедрона и другие наркотики.

По данным полиции, задержанный получал оптовые партии наркотиков, а затем сам выполнял роль курьера, развозя их по тайникам. Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.228.1 УК РФ, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы или же пожизненное заключение. Сейчас мужчина взят под стражу.