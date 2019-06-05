Рязанского насильника вычислили после его смерти







Следователи сумели установить личность педофила, нападавшего на девушек в городе Сасово в 2006 году. Правда, к этому времени он уже умер. Об этом сообщает сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Первое преступление было совершено днём 3 июня 2006 года. Тогда мужчина затащил в заброшенный дом 13-летнюю девочку и попытался изнасиловать. Жертва оказала активное сопротивление и смогла сбежать. 21 августа 2006 года он же затащил в тот же дом уже 17-летнюю девушку. Связав её, мужчина совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Следователи возбудили уголовные дела, которые затем объединили в одно. Тогда же был найден предмет, на котором остались отпечатки пальцев подозреваемого.

– Однако сразу установить личность нападавшего на несовершеннолетних не представилось возможным, – говорится в пресс-релизе, опубликованном рязанскими следователями.

Позднее было установлено, что преступления совершил житель Чучковского района, 1942 года рождения. Он был неоднократно судим, поэтому не совсем понятно, почему его сразу же не вычислили по отпечаткам пальцев.

Привлечь мужчину к уголовной ответственности уже нельзя – в 2011 году он умер в колонии, куда попал за другое преступление.