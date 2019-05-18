Рязанский перевозчик скрыл от налоговой более 25 000 000 рублей

Директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов. На его имущество и имущество организации наложили арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, организация осуществляла деятельность в сфере автотранспортных перевозок. В течение двух лет в налоговую подавались фиктивные данные о деятельности коммерческого предприятия. С 2015 года компания не выплатила налоги на общую сумму более 25 миллионов рублей.

В отношении директора компании возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ). Суд постановил наложить арест на имущество обвиняемого и коммерческой организации. Стоимость имущества составляет более 20 000 000 рублей, чтобы возместить большую часть причинённого ущерба.

Расследование продолжается.