Рязанские полицейские задержали подозреваемых в полумиллиардной афере

Рязанские и новгородские полицейские вместе с сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность группы мошенников, которые подозреваются в полумиллиардной афере. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, злоумышленники разместили в интернете объявление о продаже запчастей для автомобилей по низким ценам. Информация появилась более чем на 100 сайтов.

Чтобы получить комплектующие, покупатель должен был внести предоплату ­– половину стоимости заказа. Как только покупатели переводили деньги, злоумышленники сообщали, что товара нет в наличии, но можно получить более дорогие детали за дополнительную плату. Многие клиенты требовали вернуть деньги, связь с ними прекращалась. Чтобы и дальше заниматься преступной деятельностью, злоумышленники меняли офисы, реквизиты организаций, а также адреса интернет-сайтов.

Все денежные средства мошенники выводили из страны с помощью фиктивных документов. От действия злоумышленников пострадали более 200 человек, ущерб оценивается в 500 000 000 рублей. Против группы злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.4 ст. 159 УК РФ).

– В настоящее время трое подозреваемых задержаны. Двоим из них по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под домашним арестом, – официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате обысков у злоумышленников изъяли печати и документы, а также компьютерная техника с доказательствами. Предварительное расследование продолжается.