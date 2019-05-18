Рязанские полицейские раскрыли кражу денег в Сапожке

Сотрудники полиции раскрыли кражу денег из квартиры пенсионерки в Сапожке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 50-летний местный житель. По его словам из квартиры, в которой он проживал вместе с матерью, пропало 15 000 рублей.

Полицейские опросили мужчину и его маму и выяснили, что в день кражи местный житель ушёл на работу. Пожилая женщина сидела дома или на лавочке у подъезда. Дверь в квартиру постоянно оставалась открытой, женщина думала, что дверь в квартиру останется под присмотром.

Полицейские узнали, что соседи видели около подъезда странного подростка. По описанию выяснилось, что это был 15-летний местный житель, который неоднократно нарушал закон.

После беседы с молодым человеком выяснилось, что накануне он приобрел новые вещи. А откуда у него появились деньги, объяснить не смог. Часть похищенного изъяли.

Оказалось, что женщина не внимательно следила за дверью в квартиру. Парень смог незаметно проникнуть в квартиру. Чтобы не вызвать подозрений, из подъезда он выбрался через окно.