Рязанке, выбросившей ребёнка в мусорный контейнер, вынесли приговор







Жительнице Рязани, выбросившей младенца в мусорный контейнер, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Напомним, 10 марта 2018 года 31-летняя женщина, находясь в гостях в квартире на улице Станкозаводской в Рязани, родила мальчика. После родов она отнесла ребёнка в мусорный контейнер у дома №21 корпус 1. К счастью, плач ребёнка услышала проходившая мимо женщина, она вызвала полицию и скорую помощь. Мальчик остался жив, ему уже нашли приёмную семью.

Женщина полностью признала себя виновной и раскаялась. Суд также признал рязанку виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.