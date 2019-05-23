Рязанке, ударившей мужа ножом, вынесли приговор







В Рязани суд вынес приговор уроженке села Лопатино Скопинского района, которая ударила ножом супруга. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Конфликт между мужчиной и 36-летней женщиной произошёл 30 августа 2018 года во время распития спиртного на кухне. Муж взял табуретку и ударил ею жену по голове и по руке, после чего ушёл в спальню. Избитая женщина взяла кухонный нож и нанесла им два удара обидчику.

При вынесении приговора суд учёл признание вины, то, что женщина сразу же оказала помощь пострадавшему и то, что они помирились. Женщина была признана виновной и приговорена к году лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.