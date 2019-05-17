Рязанке грозит штраф за незаконную продажу алкоголя в квартире

Рязанка неоднократно продавала алкоголь в совей квартире. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Рязанские полицейские выявили повторный факт нарушения законодательства. 51-летняя рязанка, продававшая ранее алкоголь в своей квартире, продолжила заниматься незаконным бизнесом.

Злоумышленница, проживающая в квартире на первом этаже, стала использовать помещение для торговли. Местные жители стали жаловаться на пьяных людей, которых всё чаще замечали возле подъезда. Проверка подтвердила, что в доме велась незаконная продажа алкоголя.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно» (ст.171.4 УК РФ). На продаже алкоголя женщина уже попадалась, однако после первого предупреждения предпринимательскую деятельность не прекратила. Теперь ей придётся выплатить штраф в размере до 80 000 рублей.