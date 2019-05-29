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Происшествия Рязань 29 мая 2019 07:19 | Просмотров:

Рязанец убил сожительницу из-за переписки в телефоне



В Рязани вынесен приговор мужчине, забившему до смерти свою сожительницу. Об этом сообщили в прокуратуре Московского района города.

Преступление было совершено в сентябре 2019 года. Мужчина и женщина вместе выпивали на квартире, в какой-то момент обвиняемый увидел у сожительницы в телефоне переписку с другим мужчиной. Приревновав женщину, он сильно избил её. От полученных ран она умерла через несколько дней в той же квартире.

Суд признал рязанца виновным и приговорил к 8 годам колонии строго режима, в качестве дополнительного наказания назначив 1 год ограничения свободы.

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