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Происшествия Рязань 23 мая 2019 17:04 | Просмотров:

Рязанец убил мать из-за наследства




В Рязани задержан 54-летний местный житель, избивший мать до смерти. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 20 мая. Нетрезвый мужчина пришёл в дом к своей 80-летней матери в посёлке Соколовка. Между родственниками во время разговора про наследство случился конфликт, в ходе которого сын жестоко избил женщину руками и ногами. Через некоторое время пострадавшая умерла.

Уголовное дело в отношении рязанца возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По решению суда он находится под стражей. Расследование продолжается.

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