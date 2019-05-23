Рязанец собирался убить родственницу бензопилой







В посёлке Тума Клепиковского района сотрудники полиции предотвратили тяжкое преступление – там местный житель угрожал убить свою сестру бензопилой. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что младший брат завёл бензопилу и угрожает её убить. Ей даже пришлось сбежать из дома.

Приехав на место, участковый утихомирил 33-летнего буяна. Выяснилось, что он перепил и, когда сестра сделала сделала замечание, разозлился и завёл бензопилу.

Уголовное дело в отношении дебошира возбудили по ч.1 ст.119 УК РФ.