Рязанец похитил провода, взобравшись на столбы без специальных «кошек»







В Шацком районе сотрудники полиции раскрыли кражу проводов с линии электропередач, идущей от села Лесное Конобеево до здания летней дойки. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

О незнакомом мужчине, который забрался на вершину столба линии электропередач, в полицию сообщил местный житель.Он заметил, что человек залез на столб без специальных зацепов-кошек, используемых электромонтёрами.

Полицейские, прибывшие на место, заметили, что со столбов кто-то срезал около 720 метров алюминиевого провода. Причём, на столбах не было видно свежих следов от зубьев «кошек» и вокруг столбов не было следов работы подъёмной техники. Летняя дочка пока не использовалась и провода были не под напряжением.

Украденные провода нашлись в одном из пунктов приёма вторсырья. После этого найти подозреваемого не составило труда. Выяснилось, что кражу совершил 40-летний житель села Снова-Здорово, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угрозу убийством. Выяснилось, что он срезал провода в состоянии алкогольного опьянения, выпив для храбрости, так как знал, что если провода под напряжением, его может убить.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.158 УК РФ. Кстати, мужчина, по просьбе полицейских, продемонстрировал им, как смог залезть на столб без «кошек». Сделал это он без особых проблем.