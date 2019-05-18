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Происшествия Рязань 18 мая 2019 11:13 | Просмотров:

Рязанец отомстил супруге и поделился её откровенными фото

Рязанец после конфликта с супругой создал страницу в соцсетях и опубликовал её откровенные фото. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Рязанской области.

По версии следствия, мужчина на почве гнева решил отомстить супруге и опубликовать её интимные фотографии в сети. Он воспользовался рабочим компьютером, чтобы создать страницу жены ВКонтакте. Мужчина указал данные возлюбленной: имя, фамилию, адрес проживания, место работы, телефон и выложил её откровенные фотографии в прозрачном нижнем белье. Также на странице появилось несколько откровенных аудиовизуальных изображенный.

В полицию женщина обратилась, когда ей на телефон стали названивать незнакомые мужчины, чтобы познакомиться. Правоохранительные органы нашли «мстителя».

Мужчина предстал перед судом за распространение личной информации и потерял супруга. Узнав о поступке мужа, женщина подала на развод.

В суде мужчина сознался в содеянном и принёс бывшей супруге извинения.

Суд приговорил мужчину у 2 годам 4 месяцам лишения свободы и штрафом в размере 30 000 рублей (по ч.1 ст. 137 УК РФ, п. “б” ч. 3 ст. 242 УК РФ). Суд пришел к выводу, что исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и установил ему испытательный срок, возложив на него обязанности, которые он должен выполнять для своего исправления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 

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