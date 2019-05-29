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Происшествия Рязань 29 мая 2019 16:35 | Просмотров:

Ревнивый рязанец без разрешения разместил в интернете интимные фото своей жены




Вступил в законную силу приговор 41-летнему жителю Рязани, который обвинялся в незаконном распространении интимных фотографий своей жены. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда Рязани.

Судом установлено, что подсудимый после очередной ссоры с женой на почве ревности решил отомстить ей и распространить имевшиеся у него фотографии возлюбленной в обнажённом виде. Он зарегистрировал аккаунт в социальной сети от имени своей жены, без её согласия, где разместил её фотографию для идентификации страницы и указал её анкетные данные, соответствующие действительности. Подсудимый загрузил фотографии женщины, одетой только в прозрачное нижнее бельё, разместив их в свободном доступе. Также мужчина указанным выше способом разместил несколько аудиовизуальных изображений, содержащих порнографические материалы.

О существовании созданной страницы женщина узнала, когда ей на телефон стали поступать сообщения с сексуальными предложениями с созданного от её имени аккаунта.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и с учетом признания своей вины и раскаяния в содеянном, отсутствия отягчающих обстоятельств, по совокупности преступлений назначил осуждённому наказание в виде лишения свободы сроком в 2 года 4 месяца условно с испытательным сроком в 2 года, со штрафом 30000 рублей, с возложением определённых обязанностей.

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