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Происшествия Рязань 29 мая 2019 17:25 | Просмотров:

Ректора РГУ Минаева оставили под домашним арестом



В среду, 29 мая, Советский районный суд Рязани рассмотрел ходатайство следователя, который просил оставить под домашним арестом ректора РГУ имени Есенина Андрея Минаева.

Напомним, Минаев обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Сначала он был помещён под арест, затем меру пресечения сменили на домашний арест.

Защита Минаева просила заменить меру пресечения на запрет определённых действий, например, посещать здание вуза или встречаться с сотрудниками. Также сторона защиты сообщила о том, что ректору РГУ необходимо лечение – у Минаева проблема с ногой.

Суд принял решение продлить домашний арест до 30 июня. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Рязанский областной суд.

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