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Происшествия Рязань 22 мая 2019 15:59 | Просмотров:

Разыскиваются очевидцы наездов на пешеходов в Рязани




Отдельным батальоном ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы происшествий, которые произошли

14 ноября 2017 года, примерно в 13 часов 45 минут, в Рязани у дома 7 на улице Великанова, где автомобилем «Форд Фокус» был совершен наезд на пешехода.

В результате происшествия пешеход получил травмы.

4 апреля текущего года, примерно в 15 часов 20 минут, в Рязани у д.3А к.1 на улице Интернациональной автомобилем ВАЗ-2115 был совершен наезд на пешехода, который в результате получил травмы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данным ДТП, обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-74-54 или по адресу: г.Рязань, ул.Лесная, д.28 каб.211.

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