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Происшествия Рязань 21 мая 2019 17:06 | Просмотров:

Разыскиваются очевидцы ДТП в Рязани




Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев наезда на пешехода в Рязани. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло 8 сентября 2018 года в 06.20 у дома №6 на улице Циолковского. 45-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода, сбил автомобиль «Ниссан Альмера» под управлением 22-летнего жителя Рязани. С места происшествия пешехода доставили в больницу.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефону: (4912) 29-74-99. Также можно обратиться лично по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12, корпус 1.

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