Раскрыто убийство рязанца, совершённое 16 лет назад







В Рязанской области раскрыто убийство, совершённое 16 лет назад. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Останки человека, захороненные в землю, были найдены днём 25 июня 2011 года в лесу рядом с деревней Новые Воды Кораблинского района. Было возбуждено уголовное дело, но тогда установить личность погибшего не удалось, и убийство оставалось нераскрытым.

Время от времени, следователи возвращаются к таким уголовным делам. Так случилось и в этот раз. Уже в 2019 году эксперт Главного управления криминалистики СК России сумел выделить ДНК из останков. После этого был проведён анализ генетического профиля погибшего с ДНК родственников всех пропавших без вести жителей этого и соседних районов. В итоге было установлено, что останки принадлежат сыну жительницы посёлка Газопровод Кораблинского района.

Женщина рассказала, что её сын, которомы тогда было 25 лет, в октябре 2002 года вечером ушёл на прогулку и домой не вернулся. В деле появились новые версии, в результате под подозрение попал житель Кораблина 1982 года рождения, случайный знакомый убитого. Во время допроса он сознался в совершении преступления.

По словам подозреваемого, во время распития спиртного он поссорился с парнем, ударил его кирпичом по голове, а затем вывез труп в лес и закопал.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.