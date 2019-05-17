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Происшествия Рязань 17 мая 2019 15:20 | Просмотров:

Пожар в Михайловском районе тушили пожарные и добровольцы

В четверг, 16 мая, в Михайловском районе загорелся жилой дом. Об этом корреспонденту РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12.14. Загорелся жилой дом на улице Слобода в селе Новопанское. Площадь возгорания составила 84 квадратных метра.

Пострадавших нет. Причины пожара и нанесённый ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжали 3 единицы пожарной техники, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы. В тушении пожара помогала Добровольная пожарная дружина – 3 человека на пожарном автомобиле.

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