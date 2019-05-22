Главная > Рязань > Происшествия 
Происшествия Рязань 22 мая 2019 13:13 | Просмотров:

Полицейские задержали мужчину, перевозившего героин из Рязани в Шилово




Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Шилова, который вёз героин из Рязани в свой посёлок. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Узнав о том, что мужчина собирается купить в Рязани наркотик, оперативники проследили его маршрут и остановили машину у села Турлатово, якобы, для проверки документов. Когда мужчина остановился, его задержали.

У мужчины обнаружили самодельный контейнер с тремя граммами героина. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.3K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.0K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.8K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.7K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
1.7K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.3K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.2K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
1.1K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.1K
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
863
19 мая 19:56

Рязанцы стреляли из лука и знакомились с кузнецами
Вверх