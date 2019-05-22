Полицейские задержали мужчину, перевозившего героин из Рязани в Шилово







Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Шилова, который вёз героин из Рязани в свой посёлок. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Узнав о том, что мужчина собирается купить в Рязани наркотик, оперативники проследили его маршрут и остановили машину у села Турлатово, якобы, для проверки документов. Когда мужчина остановился, его задержали.

У мужчины обнаружили самодельный контейнер с тремя граммами героина. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

