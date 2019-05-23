Полицейские ликвидировали крупную плантацию конопли в Касимовском районе







Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» выявили в деревне Давыдово незаконное хранение марихуаны и культивирование наркосодержащих растений. Изъято 875 граммов марихуаны и 245 кустов конопли. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Касимовский», специализирующиеся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков, получили сведения, что 32-летний житель деревни Давыдово употребляет растительные наркотики. Также полицейские получили информацию, что злоумышленник может хранить запас наркотика у себя дома.

Полицейские провели обследование жилища и усадьбы мужчины. В доме в импровизированных тайниках в мебели и под полом полицейские нашли несколько пакетов с фрагментами растений с характерным запахом. Позже экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил дома 875 граммов марихуаны.

В ходе осмотра усадьбы полицейские обнаружили на огороде обширную плантацию наркосодержащей конопли. Для маскировки кусты каннабиса были высажены среди сельскохозяйственных культур. Оперативники обнаружили и изъяли 245 недавно посаженных кустов наркосодержащего растения.

По предварительной информации, обнаруженную в доме марихуану мужчина изготовил из конопли, выращенной в прошлом году на этой же делянке.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.231 УК РФ (Незаконное культивирование наркосодержащих растений) и ч.2 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотиков), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.