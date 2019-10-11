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Полиция изъяла у жителя Сапожковского района пистолет после появления в соцсетях селфи с этим оружием

Жители села Канино Сапожковского района обратились в отдел полиции с информацией о том, что в одном из домов находится самодельное оружие. Поводом для обращения стала фотография, которую выложил на своей странице в соцсетях местный житель. На ней он в руках держал деревянный приклад с прикрепленным к нему стволом и затвором, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Полицейские решили проверить эту версию и провели осмотр его дома. В гараже они обнаружили пистолет, похожий на тот, с каким фотографировался молодой человек. Выяснилось, что это самодельное огнестрельное оружие, из которого можно произвести выстрел. 

По предварительной информации, пистолет несколько лет назад изготовил отчим молодого человека – 34-летний мужчина, неоднократно ранее судимый.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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