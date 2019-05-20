Под Рязанью пьяный водитель врезался в дерево







В воскресенье, 19 мая, в 23.45 на 56-м километре автодороги Клепики – Рязань произошло ДТП по вине нетрезвого водителя. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 34-летний житель Рязани не справился с управлением автомобилем ВАЗ-11113, съехал в кювет, где врезался в дерево. С места аварии водителя доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД заметили, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти тест, прибор показал 0,297 промиль на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину оштрафуют, а также лишат водительских прав.