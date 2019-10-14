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Под Рязанью демонтирован рекламный щит, на котором погиб человек

Рекламная конструкция на автодороге Рязань-Спас-Клепики у поворота на село Поляны была размещена незаконно. Нарушение выявили во время проверки сотрудники УМВД России по Рязанской области, сообщает сайт ведомства.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, биллборд мог представлять опасность для участников дорожного движения, потому что был установлен без необходимого разрешения.

По данному факту возбужденно дело об административном правонарушении по ст.14.37 КоАП РФ (Нарушение требований к установке или эксплуатации рекламной конструкции). Сейчас оно находится на рассмотрении в суде. 

Напомним, что 18 сентября именно под этим щитом был обнаружен труп мужчины. Работник получил смертельный удар током при монтаже рекламного плаката.

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