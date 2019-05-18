Новая знакомая украла у смартфон у рязанца

В полицию обратился 32-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что ночью из его квартиры украли смартфон. Выяснилось, что накануне кражи рязанец познакомился с девушкой. Она попросила о помощи, после чего мужчина пригласил новую знакомую домой. За разговором рязанцы выпили. Пьяный мужчина уснул, а когда проснулся, гостья пропала вместе с гаджетом.

Полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась 24-летняя рязанка, которую уже судили за кражу. Похищенный телефон изъяли.

По предварительным данным, злоумышленница воспользовалась тем, что её собеседник уснул и взяла смартфон. Девушка решила, что мужчина пропажи смартфона не заметит и подумает, что просто потерял его.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.2 ст.158 УК РФ). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.