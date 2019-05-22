Ночью в Михайлове сгорел сарай

Ночью с 21 на 22 мая в Михайловском районе сгорел сарай. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4.11. Загорелся хозяйственный сарай в городе Михайлове на улице 23 Партсъезд. Огонь удалось локализовать в 4.22, возгорание полностью ликвидировали в 4.30.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадавших нет.

На место происшествия выезжали 3 единицы пожарной техники, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.