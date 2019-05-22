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Происшествия Рязань 22 мая 2019 09:51 | Просмотров:

Ночью в Михайлове сгорел сарай

Ночью с 21 на 22 мая в Михайловском районе сгорел сарай. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4.11. Загорелся хозяйственный сарай в городе Михайлове на улице 23 Партсъезд. Огонь удалось локализовать в 4.22, возгорание полностью ликвидировали в 4.30.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадавших нет.

На место происшествия выезжали 3 единицы пожарной техники, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

 

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