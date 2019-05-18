Неизвестные сломали зеркала трем автомобилям на улице Быстрецкой

18 мая двое неизвестных сломали боковые зеркала у трех иномарок на улице Быстрецкой в Рязани. Хозяева автомобилей рассказали о ЧП на странице группы «Подслушано у водителей в Рязани» в соцсети ВКонтакте.

К посту пострадавшие приложили фотографии, на которых видно, что зеркала сломаны у Mitsubishi Carisma, Chevrolet Cruze и Daewoo Matiz. На снимках можно заметить, что автомобили припаркованы так же, как и другие легковушки, стоят в одном ряду. Отмечается, что инцидент имел место быть в 8-9 часов утра рядом с домом №21 по улице Быстрецкой в Кальном.

Причины поступка двоих парней неизвестны. Личности дебоширов также предстоит установить. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы с заявлениями о порче автомобилей.