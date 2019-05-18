Главная > Рязань > Происшествия 
Происшествия Рязань 18 мая 2019 13:03 | Просмотров:

На улице Советской Армии затопило часть сквера из-за повреждённого водопровода

Вечером, 17 мая, в Рязани повредили водопровод возле сквера Александрова на лице Советской Армии. На место происшествия приехали сотрудники коммунальных служб города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сотрудники «Рязаньгоргаза» повредили участок водопроводной трубы диаметром 800 мм. Из-за этого зелёную зону подтопило. Сотрудники «Водоканала» оценили утечку, чтобы приступить к ликвидации аварии. Работу по устранению неполадок провели ночью.

Из-за работ без холодной воды остались жители домов на улице Советской Армии, Тимакова, Новосёлов, Тимуровцев, Верхняя, Радиозаводская. Напор снизили в домах на улицах Новой и Циолковского.

Фотография пресс-службы администрации 

Тэги:,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
938
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
846
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
795
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
781
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх