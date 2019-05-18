На улице Советской Армии затопило часть сквера из-за повреждённого водопровода

Вечером, 17 мая, в Рязани повредили водопровод возле сквера Александрова на лице Советской Армии. На место происшествия приехали сотрудники коммунальных служб города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сотрудники «Рязаньгоргаза» повредили участок водопроводной трубы диаметром 800 мм. Из-за этого зелёную зону подтопило. Сотрудники «Водоканала» оценили утечку, чтобы приступить к ликвидации аварии. Работу по устранению неполадок провели ночью.

Из-за работ без холодной воды остались жители домов на улице Советской Армии, Тимакова, Новосёлов, Тимуровцев, Верхняя, Радиозаводская. Напор снизили в домах на улицах Новой и Циолковского.

Фотография пресс-службы администрации