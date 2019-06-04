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Происшествия Рязань 4 июня 2019 08:42 | Просмотров:

На рязанского чиновника завели уголовное дело из-за «площадки-призрака»




Проверка информации о «площадке-призраке» в Рязани, проводимая по поручению президента России Владимира Путина, завершилась возбуждением уголовного дела на начальника управления энергетики и ЖКХ города Рязани Игоря Ковалёва. Об этом со ссылкой на адвоката чиновника Сергея Кочеткова сообщает ИТАР-ТАСС.

Уголовное дело возбудили по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ковалёв был задержан следственной группой, прибывшей из Москвы. Пока он находится в Рязани, но адвокат сообщил, что когда следователи поедут в столицу, они заберут его с собой.

Напомним, вопрос о площадке в Лесопарке на Медиафоруме ОНФ Владимиру Путину задала журналистка ГТРК «Ока». Она сообщила, что детская площадка, стоимостью почти 5 миллионов рублей, которую по документам уже приняли на баланс, в Лесопарке так и не появилась. Президент поручил разобраться в этом деле главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

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