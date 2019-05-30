На пожаре в Захаровском районе погиб мужчина







В результате пожара в селе Гладкие Выселки Захаровского района погиб человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о пожаре в жилом доме с двумя террасами поступило в среду, 29 мая, в 22.55. На место происшествия выезжали 3 пожарные машины и 7 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Огнём были повреждены террасы и кровля дома. Погиб мужчина 1960 года рождения, женщина 1959 года рождения получила отравление угарным газом. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.