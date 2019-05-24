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Новости мира Происшествия 24 мая 2019 07:41 | Просмотров:

Мужчина погиб при пожаре в Белогорске

В городе Белогорск Амурской области случилось возгорание в одном из домов в селе Низинном. После тушения пожара спасатели нашли на территории здания погибшего мужчину.

Отметим, что пожар произошел накануне, примерно в 14:45. ЧП случилось накануне. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 14.45. Огонь охватил постройку на улице Новой. Специалисты прибыли на место ЧП и оперативно ликвидировали открытое возгорание.

После этого сотрудники МЧС нашли в доме труп мужчины 1942 года рождения. По факту случившегося начата проверка, сообщает КП Благовещенск.

Фото из открытых источников

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