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Личность сбитого в Рязани пешехода пока не установлена

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности смертельного ДТП с участием пешехода у НИТИ в Рязани.

По данным ГИБДД, ДТП случилось в понедельник, 2 сентября, в 22.50 у дома №1А на улице Зубковой в Рязани. Мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил автомобиль «Шевроле Ланос» под управлением 47-летнего жителя Рязани.

В результате наезда пешеход погиб на месте ДТП, водителю потребовалась медицинская помощь. 

В настоящий момент личность погибшего устанавливается. На вид мужчине около 60 лет, рост около 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы рыжие. Был одет в серо-коричневую куртку, футболку синего цвета, на ногах были джинсы чёрного цвета и такого же цвета туфли. 

Если вы можете что-либо сообщить о личности погибшего, звоните по телефонам в Рязани: (4912) 29-74-54; 29-74-64.

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