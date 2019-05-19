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Происшествия Рязань 19 мая 2019 13:34 | Просмотров:

Лада Гранта улетела в кювет в Чучковском районе: пострадали два человека

17 мая, в 03:00 в Чучковском районе Рязанской области случилось ДТП с участием одного авто. В результате аварии пострадали два человека. Информация об инциденте появилась на сайте ИД «Пресса».

По данным сотрудников шиловского отдела ГИБДД, ранним утром на шестом километре трассы между Чучково и Пертово 26-летний житель последнего населенного пункта, управляя седаном Лада Гранта, развил небезопасную скорость. После этого автомобилист потерял контроль над машиной. Лада вылетела с дорожного полотна и оказалась в кювете.

В момент ДТП в салоне российской легковушки кроме водителя был также 26-летний житель Пертово. В итоге травмированными оказались оба рязанца. После происшествия их доставили в медучреждения, располагающиеся в Чучково и Шилово.

Фото: ИД «Пресса»

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