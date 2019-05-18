Кроссовер влетел в отбойник в Спасском районе

18 мая 2019 года кроссовер Renault Duster влетел в отбойник в Рязанской области. Авария произошла примерно в 16 часов. О ЧП рассказали свидетели.

По словам очевидцев, паркетник врезался в ограждение около села Заречье Спасского района. Сообщается, что водителя французского авто подрезал пьяный автомобилист. Информация об инциденте была размещена в социальной сети ВКонтакте.

Согласно данным очевидцев, в результате аварии водитель французского паркетника получил серьезные травмы. Уточняется, что автомобилист был в тяжелом состоянии.

Фото: очевидцы происшествия