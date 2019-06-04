Касимовский участковый предотвратил тяжкое преступление







Сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» пресёк нетрезвый семейный конфликт, который грозил закончится убийством. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась 41-летняя жительница рабочего посёлка Лашма. Женщина испугалась за свою жизнь – её 47-летний нетрезвый брат в ходе ссоры схватился за нож и угрожал убийством. Жительница посёлка поспешила убежать из дома и просила полицию о помощи.

На место немедленно выехал участковый полицейский. Он утихомирил буяна и нейтрализовал конфликт. Выяснилось, что ссора возникла внезапно на фоне употребления спиртного. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство и в нетрезвом состоянии вел себя дерзко, поэтому женщина испугалась и поспешила обратится за помощью, которая вовремя подоспела.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.