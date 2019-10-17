Известно, куда направлено вознаграждение за помощь в раскрытии убийства ветерана и его жены

Полмиллиона рублей, которые меценат пообещал заплатить за информацию о преступлении, направлены на благотворительность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Рязанской области Дениса Арапова.

Деньги в равных долях перечислены в региональное отделение «Российского детского фонда» и в городскую организацию ветеранов войны и труда.

Напомним, что следствию в раскрытии убийства Ивана Макеева и его жены решил помочь неизвестный, готовый заплатить 500 000 руб. за любую информацию. В результате подозреваемый в убийстве был задержан благодаря работе оперативников.

Более подробную информацию о преступлении можно прочитать здесь.

