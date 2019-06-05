Игоря Ковалёва отправили под домашний арест

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалёв частично признал вино в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя в Басманном суде Москвы.

– Свою вину Ковалёв признал частично, – говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый сговорился с генеральным директором ООО «Уютный дом 62» Михаилом Пузановым создать фиктивные акты, чтобы вывести бюджетные средства, которые должны были пойти на строительство детской площадки. На проект выделили 4,9 млн рублей.

Адвокат обвиняемого заявил, что Игорь Ковалёв готов давать правдивые показания и сотрудничать со следствием.

Напомним, что об инциденте с «фейковой» площадкой заговорили 16 мая, когда рязанские СМИ пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, что федеральные средства были использованы не по назначению – детская площадка стоимость 4,9 млн рублей существует только на документах.

После инцидента Игоря Ковалёва задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).