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Происшествия Рязань 19 мая 2019 09:37 | Просмотров:

Грубое нарушение ПДД снова засняли на улице Советской армии

В объектив видеорегистратора одного из рязанских водителей попало очередное нарушение правил дорожного движения на улице Советской армии. Гневное сообщение появилось на странице паблика «Подслушано у водителей в Рязани» в соцсети ВКонтакте.

При просмотре видеоролика можно заметить, как автор видео начинает движение вверх по улице Советской армии, тронувшись со светофора у ТЦ Глобус. В это время навстречу автомобилисту с большой скоростью движется хэтчбек марки Hyundai. Машина нарушителя проезжает по встречке, а затем встает перед светофором, оставив позади ждущие своей очереди в пробке другие авто.

К счастью, грубое нарушение ПДД не привело к ДТП, хотя прецедент для этого был создан. Отметим, что на автомобиле нарушителя были замечены номера со столичным регионом.

Фото: скриншот из видео

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