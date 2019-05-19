Грубое нарушение ПДД снова засняли на улице Советской армии

В объектив видеорегистратора одного из рязанских водителей попало очередное нарушение правил дорожного движения на улице Советской армии. Гневное сообщение появилось на странице паблика «Подслушано у водителей в Рязани» в соцсети ВКонтакте.

При просмотре видеоролика можно заметить, как автор видео начинает движение вверх по улице Советской армии, тронувшись со светофора у ТЦ Глобус. В это время навстречу автомобилисту с большой скоростью движется хэтчбек марки Hyundai. Машина нарушителя проезжает по встречке, а затем встает перед светофором, оставив позади ждущие своей очереди в пробке другие авто.

К счастью, грубое нарушение ПДД не привело к ДТП, хотя прецедент для этого был создан. Отметим, что на автомобиле нарушителя были замечены номера со столичным регионом.

Фото: скриншот из видео