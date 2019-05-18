Две иномарки столкнулись на улице Есенина около ТЦ «Круиз»

Сегодня, 18 мая, неподалеку от торгового центра «Круиз» произошло жесткое столкновение двух иномарок. Машины врезались друг в друга на перекрестке улиц Есенина и Кальной.

Информация о дорожном инцидента появилась в соцсети ВКонтакте. Об аварии сообщили очевидцы, видео с места ЧП и фотографии были размещены в паблике «Подслушано у водителей в Рязани». На кадрах можно заметить разбитые Audi A5 и кроссовер VW Tiguan. В результате столкновения Audi оказалась на тротуаре и врезалась после удара о паркетник в стелу АЗС Shell.

По всей видимости, водитель кроссовера не пропустил при повороте налево двигавшуюся прямо Audi. О пострадавших информации пока что нет. Данные о ЧП уточняются.