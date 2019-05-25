ДТП в Скопине устроил нетрезвый водитель







Сотрудники полиции установили обстоятельства ДТП в городе Скопине. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Напомним, ранее появилась информация, что на улице Карла Маркса автомобиль УАЗ врезался в арку железнодорожного моста. Выяснилось, что за рулём автомобиля был 23-летний житель Милославского района. Автомобилем он управлял в нетрезвом состоянии – прибор показал 0,621 промиль алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина работает водителем в сельскохозяйственном предприятии. Вечером 21 мая он не вернул автомобиль на стоянку, а поехал на нём выпивать с друзьями. Когда водитель возвращался домой, он свернул не в ту сторону и оказался в Скопине, где протаранил арку железнодорожного моста.

На мужчину составили протокол. Его оштрафуют и лишат прав. Пока же он находится в больнице.