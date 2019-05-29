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Происшествия Рязань 29 мая 2019 08:54 | Просмотров:

Дело рязанки, убившей мужчину напильником, передали в суд



В Московский районный суд Рязани передано на рассмотрение уголовное дело в отношении местной жительницы, убившей мужчину напильником. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

В ходе следствия установлено, что преступление было совершено в ночь на 20 декабря 2018 года. Нетрезвая женщина у себя в квартире в ходе конфликта с пострадавшим сначала избила его черенком от швабры, а затем нанесла удар напильником в левую часть груди. От полученных травм пострадавший через некоторое время умер.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ УК РФ. После утверждения обвинительного заключения его передали в суд.

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